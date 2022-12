Trainer van Steen trots, collega van Hontenisse kondigt vertrek aan

Bij DSE in Etten-Leur nam Steen drie punten mee in de tas naar huis (0-3) in de derde klasse. De ploeg sloot de eerste competitiehelft daardoor af stevig in de middenmoot. Philippine had in Hoeven werkelijk niks te zeggen (4-0) en Hontenisse pakt drie punten op bezoek bij Clinge (2-5).