Trainer van Goes wil voortborduren op gelijkspel tegen VVSB: ‘Hoog druk zetten hoeft niet eng te zijn’

TWEEDE KLASSE E 35 goede minuten leveren Oostkapel­le zevenklap­per op

3 oktober VLISSINGEN - In de tweede klasse E zijn zowel MZC’11, Oostkapelle/Domburg als VVGZ na twee duels nog foutloos. MZC’11 was in Yerseke met 4-1 te sterk voor de gelijknamige thuisploeg en Oostkapelle/Domburg had geen kind aan SSV’65 (0-7).