Trainer René Scholts vertrekt per direct bij Bruse Boys na roerige week: ‘Dit is gewoon achterbaks’

COLUMN BARRY VAN DER HOOFT Laten we Cody Gakpo niet te veel hypen

3 april Wat hebben Davy Klaassen, Karim Rekik, Jean-Paul Boëtius en Quincy Promes gemeen? Het antwoord: ze debuteerden allemaal op dezelfde avond in Oranje, op 5 maart 2014 in Saint-Denis. Het Nederlands elftal, onder leiding van Louis van Gaal, had daar niets te vertellen tegen Frankrijk. Het werd 2-0 voor De Haantjes en de bondscoach koos mede naar aanleiding van dat duel voor het 5-3-2-systeem, dat op het WK in Brazilië een uitkomst bleek.