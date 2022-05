Trainer John Karelse stapt over naar Dosko

PODCAST PZC Voetbal Podcast #33: Groese helden, tien kratten bier en FC Terneuzen

In veel klassen waar Zeeuwse clubs in voetballen, neemt de spanning verder toe. Wat te denken van de derde klasse zaterdag, waar VCK één wedstrijd voor het einde de beste papieren heeft om kampioen te worden en het onderin ook nog ongemeen spannend is. Presentator Juriën Dam bespreekt het in aflevering #33 van de PZC Voetbal Podcast met de verslaggevers Rudy Boogert en Barry van der Hooft.

30 mei