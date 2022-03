Trainer geniet van vlot combinerend Breskens

Goes moet ‘dagje Assen’ zonder zijn spelmaker doen

GOES - Na twee overwinningen speelt Goes dinsdagavond een uitduel tegen ACV. Deze tegenstander uit Assen bezet de ‘veilige’ veertiende plek in de derde divisie. Het verschil met hekkensluiter Goes bedraagt zeven punten. ,,Als we vijf procent verslappen, maken we misschien weer wel individuele fouten‘’, is trainer Kevin Hollander waakzaam.

7 maart