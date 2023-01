Trainer Destorme met onmiddellijke ingang weg bij FC Axel

Volgens voorzitter Nic Heijens van FC Axel is Destorme vanwege persoonlijke omstandigheden gestopt bij de club. De Zeeuws-Vlaamse vereniging had deze week juist een nieuwe trainer voor volgend seizoen benoemd in de persoon van Kees Duitemeijer. Hij is afkomstig van Lewedorpse Boys. ,,Maar het een heeft niks met het ander te maken’’, zegt Heijens. ,,David was ingelicht door ons en wist dat Kees Duitemeijer volgend seizoen bij Axel aan de slag zou gaan.’’