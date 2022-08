Trainer Björn De Neve werkt aan een nieuw Hoek: ‘Ik leg de lat hoog, ook voor mezelf’

De 43-jarige De Neve trad vorig seizoen vier wedstrijden voor het einde van de competitie aan bij Hoek. Het was op een moment dat Lorenzo Staelens en assistent Gaby Demanet met veel bombarie waren opgestapt en de club toe was aan zijn vijfde hoofdtrainer van het seizoen. ,,Dat waren geen super dankbare omstandigheden’’, blikt De Neve terug. Veel spelers droegen de loden last van een roerig seizoen met zich mee, terwijl anderen al met de gedachten bij hun nieuwe club zaten. Hoek won nog wel drie duels, maar een ticket voor de nacompetitie zat er niet in.

,,Het gevoel is nu gans anders’’, stelt De Neve. ,,We hebben elf nieuwe spelers. Het is nu bouwen aan een nieuwe ploeg en de mogelijkheden zijn aangenaam. We hebben als staf veel tools om zo professioneel mogelijk te kunnen werken. We kunnen via gps-tracking allerlei fysieke data verkrijgen, we hebben video-analyse en een goede groep. De spelers pakken het zeer goed op en denken mee op trainingen. Echt, chapeau voor het team. Op die manier kunnen we snel stappen vooruitzetten.’’

Straffe verwachtingen

Een goede voorbereiding - alle zes wedstrijden werden gewonnen - is daarvan het eerste tastbare bewijs. Tegelijkertijd wakkert dat ook het optimisme, dat elk seizoen bij de aanhang en beleidsmakers van Hoek wel heerst, nog verder aan. De Neve glimlacht: ,,Ja, er zijn plots straffe verwachtingen, terwijl er zes weken geleden nog werd uitgesproken dat we gingen bouwen en dat we vooral ook een rustig seizoen wilden. Ach, dat is inherent aan het voetbal.’’

Quote Ik vond het belangrijk om alle stappen binnen het voetbal te doorlopen Björn De Neve, Trainer Hoek

Rust, stabiliteit en continuïteit. Het zijn woorden die in het verleden wel vaker vielen bij Hoek, maar evenzovele keren trok er een storm over en sneuvelde menig trainer. De Neve: ,,Ik ben geen crisismanager, ik ben iemand voor de lange termijn. Sla mijn loopbaan er maar op na. Natuurlijk ligt veel aan de beleidsmensen. Hoe reageert men bijvoorbeeld op twee achtereenvolgende nederlagen? Wordt de rust dan bewaard of raakt men in paniek? De kunst is om door de resultaten heen te kijken en naar het verhaal erachter te kijken. Dat moeten de beleidsbepalers trouwens ook doen als de prestaties goed zijn hoor. Ik heb in elk geval het idee dat het in twee richtingen (bestuur versus staf en andersom) goed zit.’’

De Neve, die in zijn dagelijks leven leraar lichamelijke opvoeding is, beseft echter ook dat het lijntje dun is en onder druk altijd kan breken. Niet voor niets staat Hoek bekend als een kerkhof voor trainers. ,,Dat maakt de uitdaging des te groter. Ik lig er in elk geval niet wakker van. Ik weet wat we er als staf allemaal voor doen.’’

Jeugdvoetbal

De Belg moest zijn actieve voetbalcarrière als middenvelder (,,Ik moest het hebben van mijn loopvermogen, inzicht en traptechniek’’) al op vroege leeftijd afbreken, nadat liesklachten hem parten bleven spelen. Hij stortte zich op het trainersvak en had vele jeugdteams onder zijn hoede, onder meer bij Lokeren, Waasland-Beveren, Club Brugge en AA Gent. Bij die laatste twee clubs was hij respectievelijk jeugdtrainer (vijf jaar) en hoofd opleidingen. ,,Ik vond het belangrijk om alle stappen binnen het voetbal te doorlopen. Ik ben gegroeid en uiteindelijk groot geworden door het jeugdvoetbal. Dit wordt mijn vierde seizoen als hoofdcoach bij de senioren. Wie weet ben ik nu vertrokken voor een periode van tien, vijftien jaar.’’

Volledig scherm Björn De Neve in gepeins verzonken tijdens het oefenduel met Zelzate. ,,Ik heb een duidelijke filosofie over hoe we willen voetballen.’’ © Anne Hana

,,Ik ben vrij analytisch ingesteld en heb een duidelijke filosofie over hoe we willen voetballen. Dat is zo positief en aantrekkelijk mogelijk, maar wel met een dosis realisme. Ja, dat is toch die Belgische inslag. Wat ik mooi vind, is dat de ploegen in Nederland altijd verzorgd blijven spelen, zelfs als ze in de tweede helft van de rangschikking staan. Aan de andere kant vind ik dat Nederlandse teams bij balverlies wel eens naïef in bepaalde keuzes zijn. Als we erin slagen om aanvallend voetbal te koppelen aan verdedigende discipline, kunnen we iets neerzetten.’’

Quote Als ik ergens instap, geef ik me voor tweehon­derd procent. Ik ben heel passioneel, een workaholic ja Björn de Neve, Trainer Hoek

,,Ik kan genieten van de groep in de kleedkamer, maar in het veld moet de boenk erop (recht in de roos), zoals wij in België zeggen. Ik leg de lat hoog, ook voor mezelf. Dat veeleisende probeer ik op de spelers over te brengen en ik heb het gevoel dat ze er open voor staan. Bij mij zijn trainingen van anderhalf uur eerder uitzondering dan regel. Meestal wordt het twee tot tweeënhalf uur. Als ik ergens instap, geef ik me voor 200 procent. Ik ben heel passioneel, een workaholic ja. Niks is me te veel. Als ik morgen naar Groningen moet rijden om een tegenstander te analyseren, doe ik dat met veel plezier.’’

Profavontuur

De Neve geniet nu nog van de vakantie met zijn vrouw en drie kinderen. Soms pendelt hij vanuit zijn woonplaats Wachtebeke op en neer naar Hoek, soms vanuit de vakantiestek aan de kust. De wekelijkse trainingen (drie) en duels slokken veel tijd op. Daarnaast nam hij vorige week ook een kijkje bij JOS Watergraafsmeer In Amsterdam, de tegenstander van zaterdag in de voorronde van KNVB-beker. In september wordt er een vierde training in het leven geroepen. ,,Die is facultatief’’, legt De Neve uit. ,,De groep is verjongd en er zitten nogal wat spelers bij die bij een profclub zaten en daar gewend waren om vijf, zes keer te trainen. Dat zijn jongens die het profavontuur nog niet hebben opgegeven en Hoek als springplank zien. Nou, dat zou toch fantastisch zijn als we dat via Hoek zouden kunnen bewerkstelligen.’’

Volledig scherm Björn De Neve geeft uitleg aan aanvaller Jef Bonsu. © Anne Hana

Ja, het voetbal beheerst zijn leven, maar zijn familie speelt net zo'n grote rol, voegt De Neve er meteen aan toe. ,,Het is niet zo dat mijn levensgeluk wordt bepaald door de sportieve prestaties. Ik neem de nederlagen niet mee naar huis. Het kan zijn dat ik het eerste uurtje thuis nog wel wat prikkelbaarder ben, maar daarna is het over. Vorig jaar is mijn moeder overleden. Dat is heftig en ik heb hierdoor ook nog wel meer leren relativeren. Het is niet zo dat ik ongevoelig ben voor een nederlaag of dat het me onverschillig laat, maar ik kan het sneller een plek geven.’’