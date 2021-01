Topscorer van Arnemuiden en Kloetinge vindt door bedrijfsongeval nieuwe passie: fotokunst

De Nooijer heeft zijn draai weer gevonden bij Sparta: ‘Constant scherp zijn, dat eisen we van elkaar’

15 januari ROTTERDAM - Gérard de Nooijer (51) is sinds afgelopen zomer terug bij Sparta. In Rotterdam-West is de voormalig verdediger één van de assistenten van hoofdtrainer Henk Fraser. De hoofdmacht presteert goed in de eredivisie en de Souburger voelt zich lekker in zijn nieuwe rol. ,,Achteraf gezien is het de juiste keuze geweest.’’