Topperspecialist Goes slaat na snelle achterstand direct terug en boekt derde zege op rij

VIERDE DIVISIE/VIDEOWéér liet Goes zien een topperspecialist te zijn. De vierdedivisionist was zaterdag met 2-1 te sterk voor concurrent ARC en kwam daardoor nog steviger op de tweede plaats te staan. Renzo Roemeratoe, ook al goed voor een assist, werd de matchwinnaar voor eigen publiek.

Als er dit seizoen één ploeg is in de derde divisie met ervaring tegen de toppers, is het Goes wel. De Zeeuwen speelden al twee keer tegen de koploper van dat moment (Nieuwenhoorn en Odin'59) en troffen in WNC op de eerste speeldag ook al een ploeg die sindsdien bovenin meedraait. Van al die wedstrijden verloor Goes er overigens geen één. Wat dat betreft konden de mannen van trainer Dennis de Nooijer met vertrouwen uitkijken naar het treffen met nummer vier ARC.

Maar daar hadden de bezoekers uit Alphen aan den Rijn maling aan. Binnen vier minuten stond ARC al op voorsprong. Timo de Graaf kopte raak uit een voorzet vanaf links, na een afgeslagen corner. Het vertrouwen van Goes liep daarmee wat blikschade op, maar meer ook niet. Want binnen vijf minuten was de gelijkmaker alweer een feit. Een aanval over meerdere schijven belandde via Daniël Wissel, Renzo Roemeratoe en Erwin Franse bij Mitchell de Nooijer, die overtuigend raak schoot.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Met twee doelpunten in de eerste tien minuten waren alle ingrediënten voor een gigantisch scoreverloop aanwezig, maar dat zat er niet in. Een evenwichtige eerste helft leverde beide ploegen wel enkele aardige kansen op, maar meer treffers leverden deze niet op. Tim de Winter was er nog het dichtst bij, namens de thuisploeg. Met een geplaatste bal liet hij de doelman van de bezoekers in de 26ste minuut kansloos, maar de lat stond een Goese voorsprong in de weg.

Die voorsprong kwam er alsnog, kort na rust. Want weer slaagde Goes erin snel te scoren. Nu alleen niet na een nog snellere achterstand. Erwin Franse en Renzo Roemeratoe waren allebei wederom bij de doelpunt betrokken. Franse gaf de bal mee aan de opstomende Roemeratoe en die kegelde de bal in de korte hoek. Nu was het de beurt aan ARC om met een snel antwoord te komen en dat lukte ook nog bijna. Lilinho Martins Da Silva ging ervandoor, maar stuitte op goalie Matthew Lentink.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een snelle gelijkmaker zoals die van Goes in de negende minuut had ARC niet in zich, maar het zette wel een offensief in na de 2-1 van Roemeratoe. Vooral door de lucht werden de bezoekers gevaarlijk. Goes zelf liet zich overigens ook zien, zonder succes. Voor zowel Daniël Wissel als Wout den Engelsman zat de 3-1 er niet in. Omdat de laatste kansen van ARC daarna onschadelijk werden gemaakt en Goes ook niet meer scoorde, sleepte de thuisploeg een 2-1-zege, de derde overwinning op rij, over de streep. Het bevestigde daarmee nogmaals zijn status van topperspecialist.