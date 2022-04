Topper tussen Spui en VC Vlissingen kent een tumultueus slot

Scheidsrechter Martin Koster uit Brouwershaven was het overzicht even kwijt, omdat hij de bal volgde en daardoor de precieze toedracht van het incident niet zag gebeuren. In het tumult zag de jonge scheidsrechter wel dat er werd geslagen. Na afloop wilde hij alsnog de schuldige een rode kaart geven. ,,Ik was er niet zeker van om welke speler het ging. De trainer (Thomas Ragut, red.) wilde echter zijn naam en rugnummer niet geven. Dus kon ik niet anders dan de trainer een rode kaart geven’’, zei de scheidsrechter na afloop in de bestuurskamer.