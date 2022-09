Tom Boere trefzeker vanaf elf meter voor winnend Cambuur

DERDE DIVISIE | MET VIDEO Tegen Sparta Nijkerk slaat Hoek zélf in de laatste seconde toe

Dat de ene helft de andere niet is, bewees Hoek zaterdag. De derdedivisionist uit Zeeuws-Vlaanderen had zaterdag voor de pauze niets in te brengen tegen Sparta Nijkerk, maar kwam na rust een stuk beter voor de dag en won zelfs, dankzij een knotsgekke slotfase: 2-1.

18 september