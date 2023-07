Tom Boere kan vanmiddag zijn eerste minuten maken bij NAC, kijk de wedstrijd hier live

Indeling Bekijk hier tegen wie jouw club het opneemt in de groepsfase van het bekertoer­nooi

De KNVB heeft vrijdagochtend de groepsindelingen voor het toernooi om de districtsbeker bekend gemaakt. Zoals ieder jaar heeft de voetbalbond daarbij een scheiding gemaakt op basis van niveau. Clubs uit de tweede klasse en hoger zijn bij elkaar ingedeeld en clubs uit de derde klasse en lager ook. Vierdedivisionisten, zoals Goes, stromen pas later in. Ook zijn de Zeeuwse zondagclubs apart ingedeeld.