Tom Boere is niet bezig topscorer te worden

Bouwense maakt winnend debuut bij Oranje onder 19

14 november De Goese voetballer Levi Bouwense heeft woensdag met Oranje onder 19 van Armenië gewonnen. Het duel in de Armeense hoofdstad Jerevan eindigde in 0-4. Bouwense, speler van Jong Sparta Rotterdam, viel in de 60ste minuut in bij de stand van 0-3. Het was zijn debuut.