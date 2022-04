Tolunay Sahin wil afscheid nemen met titel

De tweede helft was een paar minuten oud, toen Tolunay Sahin in een fase dat RIA Westdorpe met een man minder speelde de topper tegen Sluis een beslissende wending gaf. De topscorer mikte van de rand van het strafschopgebied met een fraaie boog over doelman Alberto Casado Gudiel raak en deelde de runner-up van de vierde klasse een mentale dreun uit. Kort daarna werd de 20-jarige aanvaller gewisseld. ,,Ik zou normaal niet gespeeld hebben, omdat ik last heb gehad van mijn hamstring’’, zei hij. ,,Maar we hebben dit seizoen twee keer verloren. Beide keren deed ik niet mee, omdat ik geschorst was. Dit was eindelijk weer een uitdaging. Ik wilde er nu heel graag bij zijn. Ik schat de kans tachtig procent dat we kampioen worden.’’