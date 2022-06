Toetje smaakt toch een beetje zuur voor Steen

De bezoekers begonnen nog redelijk aan de wedstrijd. ,,Aan de bal hadden we een periode van vijfentwintig minuten dat we goed voetbal speelden”, vond trainer Jesse de Waal. Jens Pierssens kreeg in die periode de kans op de openingstreffer, maar zijn kopbal werd gepakt. Na een half uur spelen was het wel raak, maar dan voor de thuisploeg. Gilze profiteerde van een foutje in de defensie van Steen en kwam op voorsprong: 1-0.