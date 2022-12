Toch een zaalvoetbaltoernooi in Goes in de kerstperiode

Op vrijdag 30 december wordt in het sportcomplex Omnium in Goes alsnog een zaalvoetbaltoernooi gehouden. Acht clubs uit Zeeland en Brabant spelen in de avonduren in twee poules naar een finale toe.

Blikvangers in Goes zijn Groene Ster Vlissingen, Kloetinge en Goes. Eerstgenoemde komt uit in de eredivisie van het zaalvoetbal, Kloetinge en Goes spelen op het veld in de vierde divisie. Kloetinge vaardigt twee teams af, samengesteld uit het eerste, tweede en Onder 23.

De andere vijf deelnemers zijn RCS, Walcheren, Terneuzen en SC Kruisland. Het toernooi in het Omnium begint om 18.30 uur en duurt tot 21.30 uur.

Het idee voor het toernooi ontstond eerder deze week na overleg van enkele betrokken spelers, vertelde één van de organisatoren Sofyan Azzagari. ,,Ze vonden het jammer dat het traditionele toernooi op tweede kerstdag niet meer gehouden wordt.’’

Onvoldoende vrijwilligers voor traditie

Eerder dit jaar werd besloten dat dat toernooi, sinds de jaren zeventig georganiseerd door voetbalvereniging ‘s-Heer Arendskerke, niet meer zou worden gehouden. Er waren onvoldoende vrijwilligers om deze lange traditie voort te zetten.

Vanwege corona ging het toernooi in 2020 en 2021 al niet door. In die periode is een aantal leden van de organisatie gestopt en het is niet gelukt om vervangers te vinden. Ook bij de deelnemende verenigingen vond ‘s-Heer Arendskerke geen oplossing.

In dat gat springen de acht clubs nu op de voorlaatste dag van dit jaar. RCS en Goes hebben samen de meeste overwinningen behaald in het kersttoernooi van ‘s-Heer Arendskerke. Of het nieuwe initiatief net zo’n een blijvertje wordt, hangt af van het succes van de eerste editie.

Door het verdwijnen van het toernooi van ‘s-Heer Arendskerke is het Soccertoernooi in Zeeuws-Vlaanderen het langst lopende Zeeuwse zaalvoetbaltoernooi. Vrijdagavond wordt de loting voor dit evenement gehouden.

Volledig scherm . © PZC