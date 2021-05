To Brighton or not to Brighton; that’s the question voor Jan Paul van Hecke

Na zestien wedstrijden in de hoofdmacht van NAC Breda legde de Engelse club hem afgelopen zomer vast. Van Hecke tekende een contract tot medio 2023 en werd verhuurd aan de Friese eredivisionist. Wel bijzonder: de centrale verdediger is nu een jaar speler van Brighton maar is door de coronapandemie nog nooit in de stad aan de zuidkust van Engeland geweest. ,,Daar kijk ik wel naar uit, ja’’, zegt Van Hecke. ,,De stad, het stadion, dat wil ik graag eens zien.’’

Tijdens dit seizoen had hij wel vaak contact met een afgevaardigde van Brighton & Hove Albion. ,,De club heeft iemand in dienst die zich om de verhuurde spelers bekommert’’, legt Van Hecke uit. ,,Nadat ik had getekend zeiden ze al dat ik intensief gevolgd ging worden. Dat zegt waarschijnlijk iedere club, dacht ik toen. Maar de begeleiding is echt heel goed. Na iedere wedstrijd kreeg ik een bericht of een telefoontje. Ik werd echt goed in de gaten gehouden en kon met al mijn vragen bij die man terecht. Normaal was hij ook een keer naar Heerenveen gekomen, maar dat was door corona lastig.’’