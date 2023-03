Titelkandidaten in vierde klasse geven geen krimp

VIERDE KLASSEDe drie overgebleven kampioenskandidaten in de vierde klasse A van het zondagvoetbal bleven schadevrij. Koploper Sluis en nummer drie RIA W overigens met de nodige moeite via winnende doelpunten in de laatste minuten, tegen respectievelijk Oostburg (2-1) en hekkensluiter SDO’63 (1-3). Het op de tweede plaats bivakkerende Breskens had tegen HBC’22 aan een half uur genoeg om de 2-0-eindstand te bereiken. In de middenmoot won Groede in een doelpuntrijk duel met 3-2 in Vogelwaarde.