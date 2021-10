Ties Kerckhaert (HVV’24) staat met zijn laarzen én noppen in de klei

Hij zit sinds enkele maanden in het akkerbouwbedrijf van zijn vader en zet zijn laarzen dus regelmatig in de klei. Net als zijn noppen overigens, want Kerckhaert is geen onverdienstelijke voetballer. Hij is bezig aan zijn tweede seizoen in de hoofdmacht van zondag-derdeklasser HVV’24, waar hij zich onder trainer Mario Vermeirssen heeft ontpopt tot een belangrijke pion centraal achterin.