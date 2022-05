Tien ‘negatieve‘ minuten doen Terneuzense Boys de das om

Ingeluid met een penalty, na een minuut of 36. ,,Een onnodige overtreding. Toen werd er over en weer wat gezegd, kwamen we een beetje in die negatieve ‘flow’ en gingen de kopjes hangen.” Nog voor de pauze, keek de formatie van Dennis de Nooijer aan tegen een 3-0-achterstand. ,,In de blessuretijd letten we niet op bij een hoekschop, die derde treffer was wel de nekslag. Anders had het misschien nog wel gekund.”