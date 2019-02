Thoolse debutant Jochem van Dijke: ‘Het was een mooie show’

Hoek moet winnen om mee te blijven strijden om periodeti­tel

13:44 HOEK - Net als voor het duel met Dovo (2-0-nederlaag), kende de selectie van Hoek ook voor de uitwedstrijd tegen Eemdijk geen ideale voorbereiding. Waar vorige week een geïmproviseerde training op sneeuw werd afgewerkt, kon afgelopen donderdag helemaal niet getraind worden. Het kunstgrasveld in Hoek lag opnieuw onder een witte laag, alleen was de sneeuw nu bedekt door een laagje ijs. Trainen was daardoor te gevaarlijk.