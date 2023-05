Thoolse coach Benhammou zet grote stap naar halve finale in play-offs om landstitel zaalvoetbal

De ploeg van Benhammou kwam op 1-0-achterstand, maar won uiteindelijk toch zeer overtuigend. ,,Het was eenrichtingsverkeer vandaag”, vertelde Benhammou na afloop. ,,Van die achterstand raakte ik niet in paniek. Daar ben ik te ervaren voor, denk ik.”

Voordat de Limburgers zich opmaakten voor deze play-offs ging Benhammou met zijn ploeg op trainingskamp. Vijf dagen werd er in Marokko getraind. Benhammou: ,,Dat trainingskamp heeft zich denk ik uitbetaald. Er is een nog betere groepsdynamiek in het team.”

,,In principe staan we nu in de halve finale. Dit gaan we niet meer weggeven”, zei Benhammou. De kwartfinale van de play-offs wordt namelijk gespeeld over twee wedstrijden.