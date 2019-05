Thomas van den Houten viert kampioenschap van AFC in badjas en jacuzzi

Levi Bouwense hield altijd dat ene doel voor ogen

14:00 ROTTERDAM - Zeven jaar geleden belandde Levi Bouwense (19) in de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam. Volgens eigen zeggen als ‘jongetje uit Zeeland’. Afgelopen vrijdag maakte dat jongetje zijn debuut in het eerste elftal van de eerstedivisionist. Een mooie bekroning op een succesvol afgeronde jeugdopleiding van de Goesenaar. In de wedstrijd tegen Jong AZ (3-2-nederlaag) viel Bouwense in de tweede helft in.