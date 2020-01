Thomas van den Houten gaat per direct al naar Spakenburg

De Zeeuwse verdediger kondigde die overgang al in december aan, alleen dan voor het komende van het seizoen. Van den Houten draait nu echter mee in een stoelendans halverwege het seizoen.

Van den Houten was de afgelopen dagen al op trainingskamp met Spakenburg in het Spaanse Marbella. Daar bereidt de ploeg zich voor op de tweede seizoenshelft in de tweede divisie. Daarin bezet de ploeg een plaats in de middenmoot. Regerend landskampioen AFC is daarin een subtopper.

Op woensdag 22 januari keert Van den Houten al terug in Amsterdam, want dan speelt hij met zijn nieuwe club in de KNVB beker in de Arena tegen Ajax. Drie dagen later speelt hij weer in Amsterdam, maar dan tegen zijn oude club AFC.