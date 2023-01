Thomas Ragut twee jaar langer bij VC Vlissingen

TWEEDE KLASSE G Uitglijder van de ene nieuwkomer levert andere nieuwkomer direct eerste overwin­ning op

In de tweede klasse G boekte trainer Christoph Praet met zijn nieuwe club FC Axel een belangrijke 1-0-overwinning op RCS. Het was voor FC Axel de tweede seizoenszege, waar ook RCS de punten goed had kunnen gebruiken in de strijd tegen degradatie.

21 januari