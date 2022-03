Tholense Boys wint doordeweekse derby; scheidsrechter keurt verlichting in Hansweert af

Vanwege het ontbreken van een goede installatie in Sint Philipsland speelde Tholense Boys thuis tegen Noad'67. Het lukte de oppermachtige formatie van Arie van der Zouwen lange tijd niet om het gaatje te vinden, in de door Mark Tichem en Brent Filius prima georganiseerde Noad-defensie. Na een halfuur ging de bal op de stip, vanwege een overtreding op Youri Boudou. Het slachtoffer nam de penalty zelf en schoot hoog over. Nog voor de pauze herstelde Boudou zijn misser door schitterend diagonaal in te schieten: 0-1. Kort na de hervatting werd de derby beslist, na een tweede strafschop voor de Tholenaren. Ditmaal belastte Matthijs van Stee zich met de opdracht, om de veilige 2-0 op het bord te brengen. Noad, in het eerste bedrijf soms nog gevaarlijk met uitvallen, boog het hoofd. Verder dan een inzet op de paal van Sam Nieuwkoop kwam Tholen niet meer.