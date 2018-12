Tholense Boys kan met gerust hart naar Benidorm

Zorgen zijn er in de derde klasse voor WHS dat op eigen (bij)veld met 0-1 verloor van Seolto. In de vierde klasse versloeg Domburg in een gelijkwaardig duel Wolfaartsdijk, terwijl DwO’16 gemengde gevoelens had na het 2-2-gelijkspel bij VVC’68.

Tweede klasse E

DBGC-Tholense Boys 0-1: Halverwege de eerste helft brak Koen Nieuwkoop door, om zijn actie met een prachtige stift in de verre hoek te vervolmaken: 0-1. Tot aan de rust bleef Tholense Boys in Oude-Tonge de bovenliggende partij. Youri Boudou en Koen Nieuwkoop kregen zelfs nog goede mogelijkheden om de score uit te breiden. In het tweede bedrijf moesten de Tholenaren achteruit, zonder dat er averij werd opgelopen.

Coach Erwin de Nijs was blij met de driepunter. ,,Al is het misschien net iets teveel. We hebben het na rust echt over de streep moeten trekken.’’ De Tholenaren gaan met een goed gevoel de winterstop in. De laatste vier wedstrijden werden niet verloren. Bovendien hield doelman David Niepce drie keer op rij zijn doel schoon.

Dankzij de nipte zege klimmen de geel-zwarten naar het linkerrijtje. De Tholenaren vertrekken 10 januari naar Benidorm voor een vierdaags trainingskamp. Erwin de Nijs stapt na dit seizoen over naar hoofdklasser Halsteren.

Derde klasse B

WHS-Seolto 0-1: WHS gaat met de nodige zorgen de winterstop in. Het inhaalduel tegen Seolto werd met 0-1 verloren. Beide partijen maakten er op het bijveld in Sint-Annaland een rommelige vertoning van. De kansen waren schaars. Halverwege de tweede helft trok Seolto het potje naar zich toe, juist in een fase waarin de thuisclub op zoek was naar de voorsprong. Rowan Pruijsers geloofde in een lange bal en schoot hard binnen: 0-1. WHS-coach Leon de Witte vond zijn team andermaal onmachtig voor het doel. ,,Het is een terugkerend verhaal. Afwerken is voor ons een probleem.’’

Vierde klasse A

Domburg-Wolfaartsdijk 2-1: Er zat niet veel verschil tussen de teams, erkende Domburg-spits Chiel Maranus. ,,Wij waren de gelukkigste ploeg.’’ Tien minuten voor tijd sneed Hugo Brand vanaf de rechterkant naar binnen en schoot met links binnen in de korte hoek. Daarmee werd hij de terechte matchwinnaar, want Brand was de beste en gevaarlijkste man bij Domburg. Na twintig minuten had hij ook de score geopend. Randje buitenspel mocht hij door en scoorde. Vijf minuten later kwam Wolfaartsdijk op gelijke hoogte door knullig balverlies van Domburg. In een gelijkwaardige tweede helft had Domburg het laatste woord.

Vierde klasse B

VVC’68-DWO’15 2-2: DwO-coach Marvin Pauwe had na het 2-2-gelijkspel in Halsteren gemengde gevoelens. Aan de ene kant was er opluchting, vanwege de gelijkmaker in de laatste minuut van Nicky Vermeule. Ook was er teleurstelling. ,,We lieten vijf open kansen liggen. Dan heb je ook het gevoel dat je had moeten winnen.’’