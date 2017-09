The Day After: Mag Hoek of FC Lisse naar Heracles Almelo?

Ge­de­co­reer­den­dag voor KNVB-leden weer terug op de agenda

21 september VLISSINGEN - Toen de KNVB de districtskantoren voor Zuid I en II in Breda in 2015 verliet voor een locatie in Eindhoven kwam er ook een einde aan de gedecoreerdendag. De dag voor onderscheiden leden van de voetbalbond paste niet meer in het financiële plaatje. Sinds woensdag is de gedecoreerdendag weer terug.