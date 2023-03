TERUGLEZEN | Zo verliep de derby in de vierde divisie tussen Goes en Kloetinge

Titelkandi­da­ten spelen niet groots, maar dat heeft alleen gevolgen voor Sluis

Met nog acht speelronden te gaan blijft het op alle fronten spannend in de vierde klasse A van het zondagvoetbal. Zo is de verruimde degradatieregeling een punt van zorg voor veel teams. Ook is er de vraag: blijven ze of blijven ze niet op zondag voetballen?. Oostburg gaat al naar de zaterdag en Corn Boys neemt hierover binnenkort een besluit. En dan is er uiteraard nog de ‘gewone’ titelstrijd.