TERUGLEZEN | Zo stuntte Hoek bijna bijna bijna tegen de profs van SC Heerenveen

Stijn Luteijn luistert rentree op met wereldgoal; ‘Ik was net zo verbaasd als alle andere aanwezigen dat-ie erin ging’

Als er afgelopen zaterdag camera’s bij de wedstrijd tussen Zeelandia Middelburg en GPC Vlissingen hadden gestaan, waren de beelden wellicht de wereld over gegaan. Al in de eerste minuut kreeg Zeelandia-verdediger Stijn Luteijn het namelijk voor elkaar de bal van eigen helft in het Vlissingse doel te schieten. Een mooie beloning voor de speler die pas net zijn rentree had gemaakt na langdurig blessureleed.

10 oktober