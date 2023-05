TERUGLEZEN | Kloetinge op bizarre middag kampioen van de vierde divisie

‘Gerwi neemt op 65-jarige leeftijd afscheid van het voetbal’

Voor de gemiddelde voetballer ligt zijn of haar voetbalpensioen ver voor de officiële pensioenleeftijd. Uitzondering op deze regel is Gerwi Temmink, speler van SKNWK 3. Na liefst 57 jaar gevoetbald te hebben, nam de Overijsselaar zaterdag op 65-jarige leeftijd afscheid van zijn geliefde sport. De in 1957 geboren Temmink, fractievoorzitter van GroenLinks Zeeland én statenlid, werd toepasselijk in de 57ste minuut uit het veld gehaald met een publiekswissel.