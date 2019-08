TERUGLEZEN | Hoek en Goes maken geen fout bij seizoensstart derde divisie

DERDE DIVISIE/VIDEO Steve Schalk­wijks strafschop­pen helpen Goes langs Dovo

16:55 VEENENDAAL – De eerste drie punten zijn binnen voor Goes. De Bevelandse derdedivisionist was in speelronde één nipt te sterk voor Dovo: 2-3. Steve Schalkwijk was met twee benutte strafschoppen de gevierde man.