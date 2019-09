TERUGLEZEN | Gevaert nog steeds foutloos met Hoek, Goes verliest wéér

Pennings wil met Goes grip op de tegenstan­der krijgen

6 september GOES - Goes-trainer Ruud Pennings blikte tijdens de eerste training na de nederlaag tegen Jong Almere City FC (0-3) terug op het duel met de koploper in de derde divisie. Daarna ging de blik op de ontmoeting met DVS’33, zaterdagmiddag in Ermelo. ,,Er zijn geen makkelijke tegenstanders in deze competitie.’’