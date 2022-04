Terneuzense Boys: Wéér 2-2 op eigen veld

Vierde klasse zondag Verrassen­de uitslagen in de vierde klasse

VLISSINGEN – De vijf duels op zaterdagavond leverden enkele verrassende uitslagen op. Zo verloor Oostburg op eigen veld met 0-1 van Vogelwaarde en was IJzendijke met 3-2 te sterk voor Breskens. Koewacht herstelde zich na de 1-1 van vorige week bij Hoofdplaat en won met 6-1 van SDO’63. Groede tegen Graauw eindigde in 2-1 en Sluis won met 0-5 in Biervliet door onder meer vier treffers van Ruben Steutel.

16 april