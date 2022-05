Terneuzense Boys wacht na debacle tegen degradant een cruciale slotwedstrijd

EERSTE KLASSE BTERNEUZEN - Terneuzense Boys waande zich zaterdagmiddag al veilig in de eerste klasse B, maar zag directe handhaving toch uit zijn handen glippen. Tegen het al gedegradeerde Neptunus-Schiebroek gaf de ploeg van trainer Dennis de Nooijer in de slotfase een 1-0-voorsprong uit handen: 1-2.

Met nog slechts twee wedstrijden voor de boeg ligt de uitkomst van het seizoen voor Terneuzense Boys nog helemaal open. De nacompetitie om degradatie te voorkomen is nog altijd een optie, maar ook de bovenkant van de middenmoot is nog niet helemaal uit zicht. In het thuisduel met het al gedegradeerde Neptunus-Schiebroek zou al veel duidelijk kunnen worden.

Maar aan de start van het duel was niet te zien dat de bezoekers al uitgespeeld waren en de thuisploeg nog alles had om voor te vechten. Terneuzense Boys begon namelijk slap, terwijl Neptunus-Schiebroek fel was. Toch was de eerste kans voor de Boys, maar Mitchell de Nooijer kwam niet tot scoren. Aan de andere kan liet Andy Dias Furtado dat na. Hij mocht aantreden voor een penalty en knalde die tegen de paal.

Na de pauze kreeg Terneuzense Boys meer kansen, maar de bal wilde er opnieuw niet in. Onder andere Glenn Michielse, Miroslav Peric en Remon de Vlieger kwamen niet tot scoren. Tot ruim een kwartier voor tijd. Toen nam de thuisploeg dan tóch de leiding. De Vlieger mocht aantreden voor een strafschop en hij maakte geen fout. De Boys op rozen, zou je zeggen. Zeker tegen een al gedegradeerde ploeg.

Handhaving voor het grijpen

Maar niets was minder waar. Met handhaving voor het grijpen ging het nog helemaal mis voor de Zeeuws-Vlaamse formatie. Andy Furtado Dias, de man van de gemiste penalty in de eerste helft, maakte er twee minuten voor tijd 1-1 van. Daarmee was de koek nog niet op voor Neptunus-Schiebroek, want diep in blessuretijd maakte de hekkensluiter er ook nog 1-2 van.

Voor Terneuzense Boys gaat het er daardoor nog om spannen op de slotdag van de competitie, volgende week. De ploeg moet zich dan op bezoek bij nummer drie RVVH direct zien te handhaven in de eerste klasse. De huidige elfde plaats is daarvoor genoeg. Maar nummer twaalf Papendrecht heeft evenveel punten. Het doelsaldo is in het voordeel ven de Boys (vier meer).