Terneuzense Boys strijdt maar verliest, op een rustige avond in Rotterdam

Het competitieduel tussen XerxesDZB en Terneuzense Boys zorgde de afgelopen tijd voor nogal wat discussie, kopzorgen en vraagtekens. Door de vechtpartij die op 12 februari na afloop van de heenwedstrijd in Terneuzen (1-0) was uitgebroken, was de return in Rotterdam nogal beladen. Er werd dinsdagavond echter ‘gewoon’ gevoetbald, waarbij de ploeg van Dennis de Nooijer een nipte nederlaag moest slikken: 1-2.

De Zeeuws-Vlaamse eersteklasser kwam vooral na rust goed voor de dag. Mitchell de Nooijer, de zoon van trainer Dennis, zette de bezoekers na 53 minuten op voorsprong. XerxesDZB kwam echter snel langszij. Nadat Terneuzense Boys twee goede kansen had laten liggen, scoorde de thuisploeg opnieuw.

Op het sportpark vernoemd naar Faas Wilkes, de aimabele aanvaller die in 2006 overleed en onder meer de bijnaam de Mona Lisa van Xerxes had, trad Terneuzense Boys aan zonder het geschorste duo Ruben van der Meulen en Miroslav Peric. Als de laatste niet geschorst was geweest, had trainer De Nooijer hem waarschijnlijk toch thuisgelaten. Want Peric kreeg het in de slotfase van de heenwedstrijd met enkele tegenstanders aan de stok.

Na afloop van dat duel werd Peric iets langer op het veld gehouden, om de gemoederen een beetje te laten bedaren. Dat lukte niet helemaal, want in de hal bij de kantine brak ver na afloop een vechtpartij uit. Ooggetuigen meldden dat die was gestart door spelers en aanhangers van XerxesDZB. Een staflid van het eerste elftal van Terneuzense Boys liep daarbij een gebroken neus en beschadigde oogkas op. Hij werd volgens betrokkenen nog tegen onder meer zijn hoofd geschopt, terwijl hij op de grond lag.

Ruim twee maanden later hield de politie vijf verdachten aan, allemaal afkomstig uit Rotterdam en in leeftijd variërend tussen de 20 en 30 jaar. Of die vijf verdachten allemaal spelers van de eerste selectie van XerxesDZB waren, is niet duidelijk. Woensdag moeten betrokkenen van zowel XerxesDZB als Terneuzense Boys zich voor een mondelinge zaak in Zeist melden. Namens Terneuzense Boys zal onder andere voorzitter Peter van den Kieboom aanwezig zijn.

Volledig scherm Jochem van der Meulen (7) gaf de assist bij de openingstreffer. © Carla Vos

Bij XerxesDZB wil (en mag) niemand nog praten over wat er half februari in Terneuzen is gebeurd. De club heeft een advocaat in de arm genomen, die heeft geadviseerd om niets te zeggen. Terneuzense Boys gaf onlangs aan de wedstrijd in Rotterdam zonder publiek te willen spelen. De club zou zelf sowieso geen supporters meenemen. XerxesDZB ging akkoord, maar veranderde later alsnog van koers. Mensen die de wedstrijd graag wilden bezoeken konden zich van tevoren per e-mail aanmelden, met een maximum van honderd toeschouwers.

Terneuzense Boys probeerde dat nog te voorkomen, kreeg nul op rekest en speelde de wedstrijd dinsdagavond, maar wel ‘onder protest’. Uiteindelijk hadden zo’n zeventig mensen zich aangemeld bij XerxesDZB. Drie politieagenten waren uit voorzorg aanwezig, maar konden met de handen in de zakken naar de wedstrijd in de eerste klasse kijken. Beide ploegen kregen voor rust kansen om de score te openen, XerxesDZB was er via Jesse Branderhorst het dichtst bij. Het schot van de kleine middenvelder ging langs doelman Nando Pijnenburg, maar rolde via de binnenkant van de paal voor de doellijn langs.

Goede aanname

Halverwege stond het daardoor 0-0, na een eerste helft die het hard werkende Terneuzense Boys veel energie had gekost. Voorin legden Cor-Pieter Pander, Jochem van der Meulen en Mitchell de Nooijer veel meters af. Pander had één keer de kans om héél gevaarlijk te worden, maar bij een counter ontbrak het aan een goede aanname. Weg kans.

In de tweede helft kwam Terneuzense Boys wel op voorsprong, door een rake kopbal van De Nooijer op aangeven van Van der Meulen (0-1). De vreugde was echter van korte duur, want acht minuten later was de stand door een ongelukkig eigen doelpunt van Ewoud van Troost weer in evenwicht. De centrale verdediger kreeg een harde voorzet tegen zich aangeschoten en zag de bal achter doelman Nando Pijnenburg rollen (1-1).

Nadat Terneuzense Boys twee goede mogelijkheden om zeep had geholpen - Remon de Vlieger stiftte de bal op de lat - zette invaller Marvin Strik de thuisploeg op voorsprong (2-1). De ploeg van Dennis de Nooijer bleef strijden voor een resultaat, maar kon de gelijkmaker niet meer forceren. Scheidsrechter Berg trok nog wat blessuretijd mee, daarna floot hij af. Het bleef vervolgens rustig op sportpark Faas Wilkes. Zoals het hoort.

XerxesDZB-Terneuzense Boys 2-1 (0-0). 53. Mitchell de Nooijer 0-1, 61. Ewoud van Troost 1-1 (eigen doelpunt), 68. Marvin Strik 2-1. Scheidsrechter: F. Berg (Rotterdam). Gele kaart: Harold Vrolijk en Davy van der Biessen (beiden XerxesDZB). Aantal toeschouwers: 70.

XerxesDZB: Ferry Hagendijk; Eugenio Leerdam, Kai Fens, Orlano Stewart; Wembley Paulino Reyes, Jesse Branderhorst (88. Romi Mulder), Leonardo de Pina (59. Marvin Strik), Nick Slotboom, Raoul Gangadin; Soefian de Koning (83. Davy van der Biessen) en Harold Vrolijk.

Terneuzense Boys: Nando Pijnenburg; Wouter Faasse, Glenn Mechielsen (84. Thiemo Moes), Ewoud van Troost, Dangelo Martien; Mitchell de Nooijer (58. Mike Segers), Bart Gort, Remon de Vlieger, Rick Gort, Jochem van der Meulen (77. Justin van Rossem) en Cor-Pieter Pander.