Terneuzense Boys-Kloetinge: Een echte derby werd het nooit

De titelfavoriet faalde, de underdog voelde zich de morele winnaar. Het contrast was groot. De spelers van de Boys zochten met opgeheven hoofd de kleedkamer op, terwijl de kopjes bij de Kloetingespelers naar beneden hingen. ,,Het was van onze kant een slechte wedstrijd. Onbegrijpelijk, want we zaten juist in een flow. Het tempo lag te laag. We voetbalden tegen een compact spelende ploeg, maar dat wisten we van tevoren. Het veld werkt dan niet mee, maar dat is geen excuus”, zei Valentijn van Keulen in de catacomben.