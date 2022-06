Terneuzense Boys kan toch op vakantie: ,,Dit is uniek”

Het kon bijna al niet meer fout gaan na de derde treffer van Miroslav Peric, die uitbundig werd gevierd. De Nooijer werd continu op de hoogte gehouden van de tussenstanden op de andere velden, waar de concurrenten SHO en Papendrecht op achterstand stonden. ,,Dan weet je dat het goed zit. Ik had er alle vertrouwen in dat we zouden winnen. Dit was het gewenste scenario. We hebben een geweldige prestatie geleverd. De missie is geslaagd”, zei de trainer, die naar hoofdklasser Goes vertrekt.