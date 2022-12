Terneuzense Boys imiteert het echte Oranje, maar hoeft geen strafschoppen te nemen

Realis­tisch Terneuzen­se Boys vergeet te winnen van SVOD’22

In totaal negen gele kaarten, een gelijkmaker van SVOD‘22 in de 88ste minuut en een hoop blessuretijd: wie dit leest zou denken dat de derby in de eerste klasse zaterdag een ware thriller was en dat de toeschouwers verwend werden. Niets was minder waar. Beide ploegen lieten aan de bal weinig zien en vooral Terneuzense Boys had het aan zichzelf te wijten dat het de winst niet veiligstelde: 2-2.

4 december