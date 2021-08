Terneuzenaar Aron van Lare maakt debuut in betaald voetbal; gelijkspel met Jong PSV

DORDRECHT – Doelman Aron van Lare debuteerde vrijdagavond in het betaald voetbal. De Terneuzenaar had een basisplek bij Jong PSV, dat in de openingsronde van de Keuken Kampioen Divisie FC Dordrecht trof. Het duel eindigde in 1-1.

Van Lare, die pas achttien is, begon bij Terneuzen, stapte over naar JVOZ, vervolgde zijn weg bij NAC Breda en ging uiteindelijk in 2018 over naar PSV. Hij had al vroeg de wens om bij een topclub actief te zijn en maakte dat waar.

In Eindhoven was hij aanvankelijk in de jeugdteams waarin hij speelde de eerste keus, maar vorig seizoen was hij opeens bankzitter. Deze zomer sloot hij aan bij Jong PSV en mocht hij zelfs meetrainen bij de eerste selectie, mede doordat andere keepers geblesseerd waren. Ruud van Nistelrooy, die als coach debuteert in het betaald voetbal, beloonde zijn werk met een basisplaats tegen FC Dordrecht.

Voor rust had Van Lare weinig werk. Hij hoefde zich maar één keer echt te strekken en hoewel sprake was van een buitenspelsituatie maakte hij daarbij een goede indruk. In de tweede helft werd hij eenmaal gepasseerd. Jong PSV werd bij een counter overlopen en zag Tim Hölscher bij de tweede paal scoren.