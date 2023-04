Terneuzen zet reuzenstap naar het kampioenschap

Steen-Terneuzen 1-3: Voor Terneuzen was Steen in de voorgaande jaren altijd een angstgegner, maar zondag zette Terneuzen de ploeg relatief eenvoudig opzij. De gasten kwamen via Thomas Dieleman op een 0-1-voorsprong, maar hierna kreeg de ploeg van Hubert van den Hemel het wel even lastig. Steen kwam op gelijke hoogte dankzij Marvin de Beule. Nog voor rust had de thuisploeg de kans op de voorsprong, maar Jeremy Geensen keepte een goede wedstrijd. Na rust nam Terneuzen terug het heft in handen. Via Bart van Hanegem en Jasper van Asten kwam de ploeg aan nog twee treffers. ,,Het was een heel leuke wedstrijd voor de neutrale toeschouwer en voor ons vooral een goede overwinning”, concludeerde Van den Hemel.

Philippine-Clinge 0-3: ,,Het was vandaag te belachelijk voor woorden, we speelde onder ons niveau. Ik heb totaal geen beleving en bezieling gezien en ben dan ook heel teleurgesteld in de ploeg", zei trainer Carlo van Grimberghe van Philippine. Clinge profiteerde overigens pas in de tweede helft van het slechte spel van de thuisploeg. Thomas Leegwater, Chris Seghers en Sven d’Hooge wisten het net te vinden. ,,Het was onze slechtste wedstrijd na de winterstop.”

HVV’24-Hontenisse 1-1: Hontenisse speelde een heel goede eerste helft, vond trainer Veli Eryürük. ,,Als we met de rust met 0-3 voor stonden, had niemand er gek van hebben opgekeken. Maar helaas maakten we de kansen niet af.” Fabio Sponselee zette Hontenisse in de eerste helft nog wel op een 0-1-voorsporong. In de tweede helft was het spelbeeld compleet anders: HVV’24 had zich goed herpakt en kreeg kans na kans. Jeugdspeler Siebe de Kraker zorgde voor de gelijkmaker voor de ploeg uit Hulst.