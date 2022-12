Terneuzen wil met Hubert van den Hemel naar zaterdagvoetbal

Sylvio Hage sleurt en beukt in de aanval bij Hoek: ‘Ik denk dat verdedi­gers weleens gek van me worden’

Hij is het type spits dat beukt en sleurt, en nu beukt Sylvio Hage ook op de deur bij Hoek. En ja, dat hij zich daarbij niet altijd manifesteert als de ideale schoonzoon geeft de 22-jarige Goesenaar grif toe. Want zoals leraren hem vroeger in de klas zagen, zo zien sommige trainers maar ook zeker zijn tegenstanders hem nu ook. ,,Ik denk dat verdedigers weleens gek van me worden.”

9 december