Terneuzen verrast met vreemdelingenlegioen, terwijl HVV’24 baalt als stekker van 95ste minuut

Nieuwkoop zet Union in stadsderby tegen Anderlecht op het juiste spoor

Bart Nieuwkoop ging zondagavond in de play-offs om het Belgische landskampioenschap flitsend van start met Union Sint-Gillis. In de stadsderby tegen Anderlecht opende de Thoolse wingback al in de tweede minuut de score en legde daarmee de basis voor de overwinning van zijn ploeg. Union won uiteindelijk met 3-1 en behield daardoor drie punten voorsprong op Club Brugge.

24 april