Terneuzen profiteert wéér optimaal van misstap Groen Wit en is nu alleen koploper

DERDE KLASSE B SKNWK kijkt na verlies­beurt tegen Tholense Boys het degradatie­spook in de ogen

Voor SKNWK was het tegen Tholense Boys zaterdag in de derde klasse B aanhaken of afhaken. Na de 0-2-nederlaag in het sleutelduel kijkt de ploeg uit Nieuwerkerk het degradatiespook weer voluit in het gezicht.