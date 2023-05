Terneuzen kampioen na derbyzege op HVV’24

DERDE DIVISIE/MET VIDEO Nog even billenknij­pen, maar Hoek trekt overwin­ning wel over de streep

In competitiewedstrijd nummer 31 van het seizoen deed Hoek zaterdagmiddag wat gezien de stand op de ranglijst van de ploeg verwacht mocht worden. Op eigen veld werden de amateurs van Volendam, die nog niet zeker zijn van lijfsbehoud, met 3-2 verslagen. Het duel was een samenvatting van dit seizoen van Hoek in de derde divisie: makkelijk scoren, maar defensief ook kwetsbaar.