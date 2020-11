Terneuzen hoeft voor eventueel restant niet naar Breda

Misschien moet de KNVB eens over de schutting kijken

23 november VLISSINGEN - Voor Goes kan de tweede corona-onderbreking van de voetbalcompetities zomaar gunstig uitpakken. In twee van de drie door de KNVB geschetste scenario’s vervallen immers de reeds gespeelde wedstrijden. Goes is in de derde divisie na vijf duels nog puntloos. Het derde scenario is bovendien het minst waarschijnlijke, want dat behelst dat de competitie volgend jaar tussen januari en juni in zijn geheel wordt uitgespeeld.