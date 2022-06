Terneuzen doet zichzelf bijna tekort, maar wint toch

De centrale verdediger, die het duel overigens als linksachter eindigde omdat Jelle Morcus met een op het oog zware blessure uitviel, werd matchwinnaar. Maar de absolute uitblinker in een verder geoliede machine speelde op het middenveld. Jeremie Noa verloor zelden een duel, liep tegenstanders voorbij alsof ze er niet stonden en verzorgde daarmee een belangrijk deel van de aanvoer naar de spitsen. In de zone van de waarheid had Terneuzen echter vooral pech (Ayden Davies zag zijn inzet via de onderkant van de lat gekeerd, Noa raakte in de tweede helft de paal) en bleef Madese Boys soms met kunst-en-vliegwerk en een portie geluk op de been.