Tegen VVSB trekt Goes de zege wél over de streep

DERDE DIVISIENOORDWIJKERHOUT – Derdedivisionist Goes tankte zaterdagavond weer wat vertrouwen. De laagvlieger voerde op bezoek in Noordwijkerhout het tactisch plan goed uit, scoorde twee keer en trok de 0-2-zege over de streep.

Goes startte op bezoek bij VVSB met een soort vijfmans verdediging. Ruben Hollemans, eigenlijk een middenvelder, speelde tussen de centrale verdedigers Sherief Tawfiek en Jarreau Manuhuwa in. Jelle Klap en Jop Dekker waren de backs. De Zeeuwen loerden dan ook op de counter, terwijl de thuisploeg naar openingen zocht.

Die speelwijze leverde Goes na een klein halfuur een voorsprong op. Steve Schalkwijk, wie anders kun je bijna zeggen, maakte er na 28 minuten 0-1 van. De spits ontsnapte aan de aandacht van de VVSB-verdediging, stormde op de doelman af, omspeelde hem en maakte vervolgens zijn achtste doelpunt van het seizoen in de derde divisie.

Niets te doen

Vijf minuten voor de pauze volgde een vloeiende aanval van Goes. Jelle Klap had een goede voorzet in huis, maar Mart de Kroo kopte naast. Daardoor gingen beide ploegen met een 0-1-stand de rust in, tot onvrede bij de aanhang van VVSB. ,,De keeper van Goes heeft niets te doen gehad, dat zeg genoeg’’, klonk het op de tribune.

VVSB, dat midweeks trainer Eric Meijers naar Spakenburg zag vertrekken en het daarom net als Goes met een interim-trainer moet doen, hield ook in de tweede helft het initiatief. De ploeg uit Noordwijkerhout probeerde een gat in het Zeeuwse blok te vinden, maar slaagde daar niet in. Er was bijna geen doorkomen aan in de Goes-defensie.

Ver voor het doel

Goes zelf dwong ook niet veel kansen af, maar was wel effectief. Na iets meer dan een uur werd het 0-2 voor de ploeg van trainer Daan Eikenhout. Daniel Wissel zag de doelman ver voor zijn doel staan en schoot de bal over hem heen. Het was de eerste Goes-treffer in competitieverband sinds 21 september die niet door Steve Schalkwijk werd gemaakt. Toen, uit bij Hoek, was Wissel ook trefzeker.