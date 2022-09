Tegen Sparta Nijkerk slaat Hoek zélf in de laatste seconde toe

DERDE DIVISIEDat de ene helft de andere niet is, bewees Hoek zaterdag. De derdedivisionist uit Zeeuws-Vlaanderen had zaterdag voor de pauze niets in te brengen tegen Sparta Nijkerk, maar kwam na rust een stuk beter voor de dag en won zelfs, dankzij een knotsgekke slotfase: 2-1.

In aanloop naar het treffen met subtopper Sparta Nijkerk ging het bij Hoek vooral over de volle ziekenboeg. Hoek miste de voorbije weken al een aantal spelers, zoals Roycel James, Ennio Martens en Mathieu De Smet. Afgelopen zaterdag, in de thuiswedstrijd tegen Excelsior’31, kwam daar Sylvio Hage nog eens bij. De spits liep een verrekking in de hamstring op en moest zich na zeventien minuten laten vervangen. En dan was zijn natuurlijke vervanger Steve Schalkwijk deze week ook nog ziekjes.

Maar de middag begon met een goed bericht uit het Zeeuws-Vlaamse kamp. Schalkwijk bleek fit genoeg en begon in de spits tegen nummer vier Sparta Nijkerk, dat het seizoen met een nederlaag begon, maar daarna niet meer verloor. Veel kon Schalkwijk in de eerste helft echter niet uithalen. Het waren vooral de bezoekers die voor rust aandrongen en jacht maakten op de openingstreffer. In de vijfde minuut werd Hoek-goalie Lars Knipping al flink getest en in de elfde minuut kreeg Hoek al de derde corner tegen.

Dat het halverwege nog 0-0 stond, was een wonder. Niet alleen vanwege het aantal kansen dat Sparta Nijkerk kreeg, maar ook door de manier waarop ze er niet in gingen. Zo verdween een poging vijf minuten voor de pauze via een Zeeuws-Vlaams been én de lat over het doel. Maar daardoor kon het nog wel alle kanten op. Ook de kant van Hoek, dat een stuk sterker uit de kleedkamer kwam. De Zeeuws-Vlamingen kwamen in het eerste kwartier na rust bijna vaker voor het doel van de tegenstander dan in de hele eerste helft.

Opgestroopte mouwen

En wat Sparta Nijkerk niet lukte, lukte Hoek wel: scoren! De spits die zich voor de pauze amper kon laten zien, sloeg in de 59ste minuut toe; Steve Schalkwijk. Op aangeven van Rik Impens bezorgde hij Hoek een stiekeme voorsprong. Daarna stroopten de Zeeuwen de mouwen meer op en was het duel grotendeels in balans. Er waren na de openingsgoal zelfs meer kansjes op 2-0 dan op 1-1. Scoren zat er voor beide ploegen alleen niet meer in, zo leek het. Maar daar kwam in blessuretijd verandering in.

Tyrone Fonville maakte in de 93ste minuut namelijk gelijk. Hoek leek daarmee in dezelfde val te trappen als een week eerder tegen Excelsior'31, toen het in de extra tijd ook de 1-1 om de oren kreeg en daarmee een overwinning verspeelde. Maar de ene week is de andere niet. Waar een punt nu misschien meer op zijn plaats was geweest, werd het een overwinning. De ingevallen Jeffred Bonsu scoorde namelijk in de 94ste minuut en stelde daarmee de drie punten toch nog veilig voor Hoek.