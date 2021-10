Technische man John Vette: ‘Buitenwacht mag best respectvoller spreken over Goes’

VIDEO Weer belangrij­ke rol voor Klomp bij Cavalry FC, dat nu koploper is

16:10 CALGARY - Daan Klomp speelde een hoofdrol in het duel tussen Cavalry FC en York United. De uit Wissenkerke afkomstige verdediger torende tien minuten voor tijd boven iedereen uit en zag zijn kopbal via het lichaam van een tegenstander in het doel belanden (2-1). Cavalry FC boekte daarmee een belangrijke overwinning, want het is nu koploper in de Canadian Premier League.